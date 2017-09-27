СКА выиграл 16-й матч кряду и идёт без поражений, у Широкова и Херсли 5 очков

СКА на выезде победил «Сибирь». Это 16-я победа подряд действующего обладателя кубка Гагарина. В текущем сезоне питерцы ещё ни разу не проиграли. Новосибирцы прервали свою серию побед на отметке в два матча. В 15 матчах сезона команда Павла Зубова одержала 8 побед.



Первая двадцатиминутка матча принесла один гол — питерцев вывел вперёд Сергей Широков. В начале второго периода Максим Карпов удвоил преимущество питерской команды, а на 3-й минуте заключительного отрезка матча «армеец» Патрик Херсли оформил окончательный счёт.



Форвард СКА Сергей Широков отметился тремя очками — на его счету заброшенная шайба и две голевые передачи. Гол и пас на счету защитника питерской команды Патрика Херсли.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

