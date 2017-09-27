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Горский: у Захарчука практически каждый год такие моменты, оправданий нет

27 сентября 2017, среда. 18:04 Хоккей

Руководитель департамента судейства КХЛ Алексей Горский прокомментировал 8-матчевую дисквалификацию защитника «Ак Барса» Степана Захарчука за силовой приём против защитника «Магнитки» Александра Будкина.

«Откровенная грубость. Оправданий никаких быть не может, а у Захарчука практически каждый год случаются такие моменты. Вот и в данном случае видно, что он заранее шёл бить соперника, заранее подготавливал свой удар. И в результате на льду лужа крови. Будкин в больнице, помещён в список травмированных. Судьи абсолютно верно дали Захарчуку самое суровое наказание, выписав дисциплинарный штраф до конца игры, а СДК затем дисквалифицировал на восемь матчей», – цитирует Горского официальный сайт КХЛ.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Металлург Мг Степан Захарчук
Новости. Хоккей
27 сентября 2017, среда
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