Горский: у Захарчука практически каждый год такие моменты, оправданий нет

Руководитель департамента судейства КХЛ Алексей Горский прокомментировал 8-матчевую дисквалификацию защитника «Ак Барса» Степана Захарчука за силовой приём против защитника «Магнитки» Александра Будкина.



«Откровенная грубость. Оправданий никаких быть не может, а у Захарчука практически каждый год случаются такие моменты. Вот и в данном случае видно, что он заранее шёл бить соперника, заранее подготавливал свой удар. И в результате на льду лужа крови. Будкин в больнице, помещён в список травмированных. Судьи абсолютно верно дали Захарчуку самое суровое наказание, выписав дисциплинарный штраф до конца игры, а СДК затем дисквалифицировал на восемь матчей», – цитирует Горского официальный сайт КХЛ.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.