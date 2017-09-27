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П. Зубов: без духовитости СКА не победить, это как с вилами на паровоз

27 сентября 2017, среда. 18:41 Хоккей

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал поражение от СКА (0:3).

«Тяжело такую мощную команду, как СКА, обыграть, когда нет наглости, духовитости, страсти в глазах. Всё это ребята должны доставать из себя. Снаружи это не засунуть. У нас нет мешка с духом, который бы мы раздали игрокам. Мы с ними провели большое собрание. Извиняюсь перед болельщиками за такое содержание игры.

Без духовитости СКА никак не победить. Это как с вилами идти на паровоз. Если злости нет… Последние две победы затуманили глаза. Решили, что со СКА надо в хоккей играть. А мы пока пять шагов не сделаем, не расстаёмся с шайбой. Нарушение численного состава? Наверное, Основина надо на привязь посадить, никак не наиграется. Сам уже бесится из-за этого.

Сопина выпустили против СКА, потому что он играл за команды, которые завоёвывали кубки. Был в эпицентре жёсткой борьбы, выходил из подобных ситуаций с честью. Несмотря на свои габариты, он способен это делать. Левицкий не играет, потому что ему надо мужицкого добавить. У нас такая команда, которая не может играть, как балерина на льду. Нужно залезать под кожу всю игру. Мы не можем себе позволить, чтобы соперник спокойно выходил из борьбы. Левицкий усердно работает на тренировках, но в этом ему надо добавить», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Знарок: не наскучило ли СКА побеждать? Сложный вопрос
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Сибирь ХК СКА
Новости. Хоккей
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