«Локомотив» на выезде разгромно проиграл «Барысу», это третье поражение подряд

«Барыс» дома взял верх над «Локомотивом» и прервал свою серию поражений на отметке в два матча. Команда из Астаны в 14 матчах сезона одержала 8 побед. Ярославцы проиграли третий матч кряду. В 15 матчах сезона ярославцы выиграли восемь раз.

К 25-й минуте матча счёт был 2:0 в пользу хозяев — отличились Никита Михайлис и Мэттью Фрэттин. На 30-й минуте матча Денис Алексеев сократил разрыв до минимума, однако впоследствии забивали только игроки «Барыса» — Роман Савченко, Никита Михайлис, Линден Вей и Найджел Доус. В итоге разгромная победа астанинской команды со счётом 6:1.

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