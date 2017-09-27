Коскиранта: в КХЛ проходных матчей не бывает, нужно выкладываться

Нападающий питерского СКА Ярно Коскиранта поделился впечатлениями от победного выездного матча с «Сибирью» (3:0).



«Новосибирцы очень неплохо сыграли вначале, первые минуты были непростыми, но мы знали об этом. Удалось перетерпеть, забить первый гол, и это сняло напряжение. Мне было приятно вернуться в Новосибирск, где я провёл два хороших сезона. Здесь, как всегда, полный стадион и очень хорошие болельщики.

16 побед подряд – это здорово, и я не понимаю вопросов про длительность серии. От побед устать невозможно никогда. В КХЛ не бывает проходных матчей, в каждой игре требуется выкладываться и продолжать делать то, что ты умеешь. Есть ли мысли об Олимпиаде? До Игр будет два этапа Евротура, и я хотел бы проявить себя, чтобы попасть в состав сборной Финляндии в Пхёнчхане», — сказал Коскиранта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.