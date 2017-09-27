Шарангович: Карнаухов отыграл здорово, но «Динамо» не забило больше одного гола

Нападающий минского «Динамо» Егор Шарангович оценил игру с «Авангардом» (1:4).

«Матч сложился для нас не очень удачно, пропустили быстрые два гола. Были ненужные удаления, из-за этого сбивался темп игры. Свою первую шайбу в КХЛ посвящаю, наверное, родителям.

Трудно сказать, почему «Динамо» — самая грубая команда лиги. Наверное, концентрации не хватает, из-за этого хватаем ненужные удаления. Игра Карнаухова? Он сегодня здорово отыграл, много раз нас спасал, возвращал в игру, но мы всё равно не смогли забить больше одного гола, поэтому и проиграли», — передаёт слова Шаранговича корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.