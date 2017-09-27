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«Югра» потерпела восьмое поражение подряд, дома уступив московскому «Динамо»

27 сентября 2017, среда. 19:19 Хоккей

Московское «Динамо» на выезде одолело «Югру». Это четвёртая победа подряд и пятая в последних шести матчах. Москвичи привезли максимум очков с выезда. В 16 матчах сезона команда Владимира Воробьёва выиграла 11 раз. Югорчане потерпели своё восьмое поражение кряду. В 14 матчах сезона команда Игря Захаркина выиграла три раза.

К 30-й минуте матча московская команда вела со счётом 3:1 — на голы Ильи Никулина и Владимира Брюквина (дубль) югорчане ответили голом Антона Королёва. На 40-й минуте встречи Павел Варфоломеев сократил разрыв в счёте до минимума, однако спасти игру не удалось — 3:2 в пользу «Динамо».

КХЛ - регулярный чемпионат
27 сентября 2017, среда. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
2 : 3 1:1, 1:2, 0:0
Динамо М
Москва
1:0 – Королёв (Неколенко) – 13:26 (5x5), 1:1 – Никулин – 16:49 (5x4), 1:2 – Брюквин (Игумнов) – 24:15 (5x4), 1:3 – Брюквин (Артюхин) – 29:04 (5x5), 2:3 – Варфоломеев (Пестушко, Макаров) – 39:17 (5x5)

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва ХК Югра
Новости. Хоккей
27 сентября 2017, среда
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