«Югра» потерпела восьмое поражение подряд, дома уступив московскому «Динамо»

Московское «Динамо» на выезде одолело «Югру». Это четвёртая победа подряд и пятая в последних шести матчах. Москвичи привезли максимум очков с выезда. В 16 матчах сезона команда Владимира Воробьёва выиграла 11 раз. Югорчане потерпели своё восьмое поражение кряду. В 14 матчах сезона команда Игря Захаркина выиграла три раза.

К 30-й минуте матча московская команда вела со счётом 3:1 — на голы Ильи Никулина и Владимира Брюквина (дубль) югорчане ответили голом Антона Королёва. На 40-й минуте встречи Павел Варфоломеев сократил разрыв в счёте до минимума, однако спасти игру не удалось — 3:2 в пользу «Динамо».

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

