«Филадельфия» вновь отправила Михаила Воробьёва в АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» объявил, что отправил форварда Михаила Воробьёва в Американскую хоккейную лигу. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Рон Хэкстол. На днях «лётчики» вернули его в НХЛ, хоккеист провёл предсезонный матч с «Нью-Йорк Рейнджерс». Игровое время Воробьёва составило 10 минут и 5 секунд.

«Филадельфия» вернула форварда Воробьёва из фарм-клуба

В общей сложности Воробьёв провёл три предсезонных матча в НХЛ, на его счету шесть бросков по воротам. Показатель полезности составил «+1». Прошлый сезон он провёл в КХЛ в составе «Салавата Юлаева».

Также «Филадельфия» отправила в АХЛ Майка Веччионе, на счету которого один гол в двух предсезонных матчах. В тренировочном лагере клуба теперь 28 игроков.

Хэкстол: Воробьёв сыграл чертовски хорошо в матче с «Рейнджерс»

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