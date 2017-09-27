Кудашов: у «Локомотива» плохая реализация, пропускаем гол и останавливаемся

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал разгромное поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (1:6).



«Хочу поздравить «Барыс» с заслуженной победой. Что касается игры, то при счёте 2:1 был ряд хороших моментов. Если бы их использовали, игра могла бы пойти по-другому. У нас уже не первый раз так, когда проигрываем с разницей в одну шайбу: мы пытаемся-пытаемся, имеем моменты, но плохая реализация, пропускаем гол, и команда останавливается, появляется неуверенность. В таком состоянии сейчас пребывает команда, будем исправлять, другого пути нет», — цитирует тренера официальный сайт команды из Астаны.

«Локомотив» на выезде разгромно проиграл «Барысу», это третье поражение подряд