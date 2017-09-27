Михайлис: весомая часть успеха «Барыса» — увеернная игра Карлссона

Форвард «Барыса» Никита Михайлис подвёл итог игры с «Локомотивом» (6:1). Хоккеист набрал в этом матче 3 (2+1) очка.



«До этого старался, моменты были, видимо все к этому шло. Нужно было не опускать руки и стараться дальше создавать моменты. Просто хорошо сыграл состав, команда, получились хорошие моменты. Нужно было их реализовывать, чтобы выиграть. Любой команде неприятно пропускать гол практически на первой минуте матча. Так получилось, что хорошо сыграли в средней зоне и быстрая контратака пошла.

Весомая часть успеха — уверенная игра Карли. И в обороне отлично сыграли сегодня. Были, конечно, моменты, где ошибались, но в этих случаях вратарь спасал нас. Будем стремиться к лучшему, дальше готовиться к выездной серии.



Взаимопонимание есть у нас, как игра показывает — что-то есть. Стараемся как можно лучше сыграть в нападении и в обороне не пропустить. Нам главное забить, помочь первому составу и всей команде. Сегодня вообще супер игра была. Когда все 4 звена отлично справляются и вратарь великолепно играет, то победа приходит», — цитирует игрока sports.kz.