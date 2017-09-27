До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Михайлис: весомая часть успеха «Барыса» — увеернная игра Карлссона

27 сентября 2017, среда. 20:48 Хоккей

Форвард «Барыса» Никита Михайлис подвёл итог игры с «Локомотивом» (6:1). Хоккеист набрал в этом матче 3 (2+1) очка.

«До этого старался, моменты были, видимо все к этому шло. Нужно было не опускать руки и стараться дальше создавать моменты. Просто хорошо сыграл состав, команда, получились хорошие моменты. Нужно было их реализовывать, чтобы выиграть. Любой команде неприятно пропускать гол практически на первой минуте матча. Так получилось, что хорошо сыграли в средней зоне и быстрая контратака пошла.

Весомая часть успеха — уверенная игра Карли. И в обороне отлично сыграли сегодня. Были, конечно, моменты, где ошибались, но в этих случаях вратарь спасал нас. Будем стремиться к лучшему, дальше готовиться к выездной серии.

Взаимопонимание есть у нас, как игра показывает — что-то есть. Стараемся как можно лучше сыграть в нападении и в обороне не пропустить. Нам главное забить, помочь первому составу и всей команде. Сегодня вообще супер игра была. Когда все 4 звена отлично справляются и вратарь великолепно играет, то победа приходит», — цитирует игрока sports.kz.

Е. Корешков: на фоне усталости для «Барыса» это очень ценная победа
Источник: Sports.kz Сообщить об ошибке
Теги
ХК Барыс ХК Локомотив
Новости. Хоккей
27 сентября 2017, среда
20:48 Михайлис: весомая часть успеха «Барыса» — увеернная игра Карлссона
20:15 Е. Корешков: на фоне усталости для «Барыса» это очень ценная победа
20:02 Кудашов: у «Локомотива» плохая реализация, пропускаем гол и останавливаемся
19:57 «Филадельфия» вновь отправила Михаила Воробьёва в АХЛ
19:33 Петерссон: иногда злюсь на себя, когда совершаю мало бросков
19:19 «Югра» потерпела восьмое поражение подряд, дома уступив московскому «Динамо»
19:18 Шарангович: Карнаухов отыграл здорово, но «Динамо» не забило больше одного гола
19:17 Коскиранта: в КХЛ проходных матчей не бывает, нужно выкладываться
19:09 Широков: все победы тяжёлые. Каждый соперник хочет завершить нашу серию
19:08 Скабелка: для победы «Авангард» отдал немало сил, показал хорошую энергию
18:56 Дуайер: «Динамо» надеялось взять очки в Омске, но подвели ненужные удаления
18:49 Рундблад: любой хоккеист всегда хочет побеждать. Не важно, сколько раз подряд
18:43 «Локомотив» на выезде разгромно проиграл «Барысу», это третье поражение подряд
18:41 П. Зубов: без духовитости СКА не победить, это как с вилами на паровоз
18:34 Защитник СКА Херсли забил гол в шестом матче подряд
18:28 Знарок: не наскучило ли СКА побеждать? Сложный вопрос
18:14 «Авангард» одолел минское «Динамо», Петерссон набрал 2 очка
18:05 Форвард минского «Динамо» Шарангович забил свой первый гол на уровне КХЛ
18:04 Горский: у Захарчука практически каждый год такие моменты, оправданий нет
17:42 СКА выиграл 16-й матч кряду и идёт без поражений, у Широкова и Херсли 5 очков
17:34 Форвард СКА Кетов получил травму в матче с «Сибирью»
17:15 Чистов: в «Спартаке» мне ничего не объясняли, сказали ехать в ВХЛ
17:07 Бережков: Тортунов выступал заказчиком договорных результатов «Минских зубров»
17:05 Генменеджер «Вегаса»: заинтересованы в обмене одного защитника
17:00 Шарангович: в КХЛ всё же получше уровень, чем в USHL или CHL
16:53 Гретцки: НХЛ должна быть на Олимпиаде, к сожалению, этого не случится
16:53 «Флорида» отправила Максима Мамина в АХЛ
16:48 «Автомобилист» расторг контракт с нападающим Роком Тичаром
16:48 Горский: оправданий быть не может, у Захарчука почти каждый год такие моменты
16:41 Строльман: Сергачёва можно кратко охарактеризовать словом «хладнокровие»
16:24 Хэкстол: Воробьёв сыграл чертовски хорошо в матче с «Рейнджерс»
16:01 Защитник «Ак Барса» Степан Захарчук дисквалифицирован на восемь матчей
16:00 Гуськов: я бы дисквалифицировал Захарчука на максимальное количество матчей
15:46 «Барыс» и «Локомотив» назвали составы на матч в Астане
15:19 Нападающий Лещенко выбыл на 10 дней из-за травмы и пропустит выезд «Спартака»
15:15 Лемтюгов не попал в состав «Авангарда» на матч с минским «Динамо»
15:00 Онлайн КХЛ: «Сибирь» принимает СКА, «Локомотив» играет с «Барысом»
14:51 Максим Карпов вернулся в состав СКА в матче с «Сибирью»
14:43 Экс-нападающий «Северстали» Голик стал игроком чешского «Млада-Болеслав»
14:43 Форвард Рассказов перешёл из «Торпедо» в «Амур» в обмен на компенсацию
14:08 Е. Корешков: у Дица травма нижней части тела, матч с «Локомотивом» он пропустит
13:54 Рафик Якубов сменил Равиля Шавалеева на посту генменеджера «Ак Барса»
13:38 Уорд: я сталкивался с расизмом в хоккее, возможно, преклоню колено на гимне
13:21 Петерссон: в Омске уже 7-8 раз сходил в ИКЕА, чувствую себя там как дома
13:06 Кожевников: в моё время Захарчуку за приём на Будкине могли и двух минут не дать
Все новости RSS
Партнерский контент