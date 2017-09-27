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Захаркин: «Югра» теперь на ходу, поэтапно решаем проблемы

27 сентября 2017, среда. 21:05 Хоккей

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:3).

«Мы сыграли хороший матч. Но у нас есть свои проблемы и мы их поэтапно решаем. Если ребята будут так же сражаться, так же двигаться и играть самоотверженно, то результат придёт. Я обещал болельщикам в Омске, что октябрь будет нашим месяцем. Я надеюсь, что мои слова не разойдутся с делом. Команда теперь на ходу, и она должна перехватить удачу на свою сторону. Мы посмотрели статистику: 71 бросок, это хороший показатель. Нужно улучшать качество игры.

Видно, что Лаута пока не имеет игровой практики. У него хороший бросок, он умеет в нужный момент открыться, вовремя обыграть, и всегда нацелен на ворота. Но оценивать его как полноценную боевую единицу пока что будет неправильно. Нужно дать ему время потренироваться и войти в командую тактику.

Не планирую ли пересмотреть первое звено? Давно над этим думаю. Сейчас получил информацию от математиков, которые работают над нашими статистическими данными. Там есть определённый перекос в сторону неправильного распределения ролей в команде. Мы задумались над этим в команде. Безусловно, какие-то выводы сделаем», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Югра» потерпела восьмое поражение подряд, дома уступив московскому «Динамо»

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Источник: Официальный сайт ХК "Югра" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва ХК Югра Игорь Захаркин
Новости. Хоккей
27 сентября 2017, среда
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