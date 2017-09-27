В. Воробьёв: московскому «Динамо» силёнок не хватило

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв прокомментировал победу над «Югрой» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Этим матчем мы заканчиваем поездку на хорошей ноте. Правда, нам силёнок сегодня не хватило. Благодарен ребятам и нашим болельщикам, которые прилетели на этот матч и нас поддержали. Теперь с хорошим настроением возвращаемся домой», — передаёт слова главного тренера московской команды официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги из Ханты-Мансийска.

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