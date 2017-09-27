Защитник Сауторн перейдёт из «Торпедо» У-К в «Барыс»

Канадский защитник Джордон Сауторн перейдёт в «Барыс». Хоккеист уже едет в Астану.

Нынешний сезон 27-летний игрок начинал в усть-каменогорском «Торпедо», сыграл 6 матчей, очков не набрал. В прошлом сезоне сыграл в регулярном чемпионате ВХЛ 47 матчей и набрал 23 (7+16) очка, в 21 матче плей-офф набрал 3 (2+1) очка.



Ранее Сауторн выступал в Американской хоккейной лиге и Хоккейной лиге Восточного побережья. В 2008 году он был выбран на драфте НХЛ в четвёртом раунде под общим 100-м номером клубом «Баффало Сэйбрз».