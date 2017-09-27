Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно семь матчей. Предлагаем читателям выбрать самый красивый гол дня.
Андре Петерссон («Авангард»)
Видео доступно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Антон Королёв («Югра»)
Видео доступно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Владимир Бутузов («Адмирал»)
Видео доступно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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