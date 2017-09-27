Гулявцев: 8 очков из 9 дома не означают, что «Северсталь» что-то выиграла

Главный тренер команды «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал победу над «Амуром» (2:1).



«В начале чемпионата мы проводили хорошие матчи по содержанию игры, но очков нам это не приносило. Сегодня встреча была из тех, когда содержание игры было не лучшим, но мы получили три очка. В нашей текущей ситуации – это главное. Может быть, сказался небольшой трёхдневный перерыв между матчами. Мы выпали немного из ритма, потеряли нить игры. Сегодня после второго забитого гола постарались сосредоточиться на обороне, сыграть на контратаках. И это удалось. Парни молодцы, выстояли в концовке. Смогли отыграть и после удаления, и пять на шесть. Я им благодарен. Но, у них индивидуально и у команды в целом многое не получалось сегодня. Тем не менее, мы заработали три очка – это главное. Спасибо болельщикам. Их добавляется на трибунах, но надеюсь, что будет и ещё больше. Без них – никуда.

Были и контратаки острые, выходы два в одного. Сверху, естественно, виднее, что можно сделать, но, когда находишь на площадке, всё не так просто. Ребят сами «горят». У некоторых ещё ноли в графе с заброшенными шайбами. Может быть, где-то им это мешает.



Есть ли кандидатуры на свободное место легионера? Работа ведётся. Но сейчас мы хотим быть уверены в игроке. Не хотелось бы брать «кота в мешке».



Восемь очков из девяти не означают, что мы что-то выиграли. Конечно, взяли достаточное количество очков, но вопросы по игре есть. Это нормально. Никто не показывает идеальный хоккей. У нас тоже есть этот момент. Те же наши лидеры сыграли не так, как хотелось бы. Так что вопросы есть. Будем работать, готовиться к выездной серии», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

«Амур» потерпел девятое поражение подряд, на выезде уступив «Северстали»

Также видео доступно на официальном канале «Северстали» в YouTube.

