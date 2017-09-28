«Лос-Анджелес» не стал предлагать полноценный контракт Локтионову

Нападающий Андрей Локтионов не пробился в основной состав клуба Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз». «Короли» решили не предлагать российскому игроку полноценный контракт после просмотра.



Локтионов выступал в системе «Лос-Анджелеса» с 2009 по 2012 годы и провёл два матча в победном для клуба розыгрыше Кубка Стэнли.



В прошлом сезоне 27-летний форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Локомотив». В 58 матчах регулярного чемпионата он набрал 27 (12+15) очков. В плей-офф на счету игрока 12 (4+8) очков в 15 матчах.

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