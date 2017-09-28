Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Баффало»

«Питтсбург Пингвинз» в результативном предсезонном матче переиграл «Баффало Сэйбрз» — 5:4. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка. Также 2 (1+1) очка на счету Сидни Кросби. Защитник «Баффало» Виктор Антипин отметился заброшенной шайбой.
В другом матче «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:4. Нападающий «столичных» Александр Овечкин провёл на льду 16 минут 8 секунд, его коллега по амплуа Евгений Кузнецов — 15 минут 35 секунд, защитник Дмитрий Орлов — 23 минуты 5 секунд.
НХЛ. Предсезонные матчи
«Питтсбург» — «Баффало» — 5:4 (1:1, 2:1, 2:2)
«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 1:4 (0:4, 1:0, 0:0).