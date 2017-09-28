«Миннесота» выставила вратаря Сведберга на драфт отказов

Вратарь «Миннесоты Уайлд» Никлас Сведберг выставлен на драфт отказов. Об этом клуб Национальной хоккейной лиги сообщил в своём «твиттере».



27-летний Сведберг последние два года выступал в КХЛ за «Салават Юлаев». В прошедшем сезоне он одержал 14 побед в 48 матчах регулярного чемпионата с процентом отражённых бросков 89,7 и коэффициентом надёжности 2,99. В пяти играх плей-офф он одержал одну победу, отразив 93,3% бросков и пропустив в среднем 1,76 шайбы за игру. В это межсезонье уфимский клуб расторг контракт со Сведбергом.



Шведский голкипер сыграл 19 матчей за «Бостон Брюинз» с 2013 по 2015 год, а также 97 матчей в Американской хоккейной лиге.

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Также информация доступна в официальном «твиттере» «Миннесоты».

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