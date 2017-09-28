Полохов: стараюсь приносить пользу «Барысу» и соответствовать уровню

Защитник астанинского «Барыса» Кирилл Полохов прокомментировал разгромную победу над «Локомотивом» (6:1), рассказал о первом голе в КХЛ в матче со СКА и настрое на выездную серию.

«Матч был фантастический, эмоции от него остались положительные. Была очень боевая и зрелищная игра. Приятно побеждать. Спасибо болельщикам за поддержку. Как готовились ко встрече с ярославской командой? Как обычно, смотрели видео. Разбирали, как они раскатываются, как входят в зону, как проходят среднюю и другие такие моменты практического плана. Хорошо подготовились, это дало свои плоды. Шайба Никиты Михайлиса на первых минутах матча всем придала уверенности. Мы побежали вперёд, стали играть агрессивно, забили много голов, надёжно сыграли в обороне.

В прошлом матче забросил шайбу в ворота СКА? Рад, что удалось забить, но обидно, что проиграли. Была стандартная ситуация. Вбрасывание, Артём Лихотников выиграл его, Антон Сагадеев дал пас, Павел Акользин закрыл обзор вратарю, я просто бросил, и шайба залетела. В принципе, похожие моменты у нас были и до этого, но шайба постоянно не доходила до ворот или шла мимо.

Работаем, тренируемся. Стараюсь приносить пользу команде и соответствовать её уровню. Что ожидать от выездной серии? Побед и только побед», — цитирует игрока «Шайба.kz».