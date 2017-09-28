Артур Тянулин подписал просмотровый контракт с фарм-клубом «Аризоны»

Нападающий Артур Тянулин, прошедший предсезонную подготовку с клубом Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс», подписал контракт с «Туксоном». Эта команда – фарм-клуб команды «Аризона Койотс», выступающей в Национальной хоккейной лиге. Хоккеист является воспитанником казанского хоккея. Соглашение между нападающим и фарм-клубом «Аризоны» носит просмотровый характер.



В минувшем сезоне Тянулин выступал в Лиге Онтарио за «Оттаву». На счету игрока 67 матчей, 21 заброшенная шайба и 61 голевая передача.

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