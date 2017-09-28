«Бостон» подписал контракт новичка с нападающим Студничкой

Клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» заключил контракт новичка с 18-летним канадским форвардом Джеком Студничкой. Соглашение между игроком и американской командой рассчитано на три года.



Хоккеист был выбран «Бостоном» во втором раунде драфта 2017 года под 53-м номером. Нападающий является капитаном «Ошавы» в Хоккейной лиге Онтарио. В текущем сезоне Студничка провел за «Ошаву» два матча, в которых записал на свой счет две шайбы и три голевые передачи. В прошлом сезоне хоккеист набрал 52 (18+34) очка.

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