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Вей: «Барысу» хотелось бы больше очков, но мы противостояли сильным соперникам

28 сентября 2017, четверг. 10:34 Хоккей

Форвард «Барыса» Линден Вей прокомментировал разгромную победу над «Локомотивом» (6:1).

«Отличная домашняя победа. Конечно, предыдущие матчи мы провели не так, как хотели играть дома. Важная победа — одолели очень сильного соперника перед длинным выездом. Длинная домашняя серия, в итоге хотелось бы больше очков, но мы противостояли сильным соперникам. И думаю, неплохо выглядели в большинстве из этих матчей. Но иногда все попытки не приносят успеха, и, как говорил, рад, что такая важная победа удалась.

Карли отлично сыграл в воротах, держал нас в игре, у ярославцев было много моментов в большинстве. И мы просто здорово провели третий период, не пропустив, а, наоборот, увеличив отрыв. Забили пару голов в большинстве. Огромное значение имеет игра в неравных составах. Получилось сегодня и меньшинство. Разрушали атаки и сводили к минимуму моменты соперника.

Не все атаки удавались — наше звено хорошо прессинговали. Но я рад, что в этой игре получилось забить и другим. Второе звено отлично провело матч, ребята забили важные голы для нас. Когда все отлично взаимодействуют — результат не заставляет себя ждать. Есть ребята, которые сделали внушительный шаг вперёд. Это то, что нужно, если хочешь побеждать.

«Локомотив» хорошо шёл и в прошлые годы, и побеждает в этом сезоне. Теперь нам предстоит провести шесть выездных матчей подряд. И такое завершение, конечно, — только на пользу. Слышал, что не в нашу пользу складывались матчи с ярославцами. Это было в голове наших тренеров и ребят, которые играли в прошлом сезоне. Все стремились показать лучший результат сегодня», — цитирует игрока sports.kz.

Полохов: стараюсь приносить пользу «Барысу» и соответствовать уровню
Источник: Sports.kz Сообщить об ошибке
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ХК Барыс ХК Локомотив
Новости. Хоккей
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