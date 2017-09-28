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Панин: ребята, которые выходили вместо Умарка, делали не меньше

28 сентября 2017, четверг. 10:47 Хоккей

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался об отсутствии Линуса Умарка. Генеральный менеджер уфимской команды Континентальной хоккейной лиги Леонид Вайсфельд отметил, что «у Умарка не травма, он просто приболел».

«Умарк является одним из лидеров. Потеря лидеров всегда сказывается, он создаёт много моментов. Но те ребята, кто выходил вместо него, делали не меньше», – передаёт слова защитника уфимской команды «БИЗНЕС Online».

Вайсфельд: у Умарка нет травмы, он приболел, пока не знаем, когда будет готов
Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
ХК Салават Юлаев Григорий Панин Леонид Вайсфельд Линус Умарк
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