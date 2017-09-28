Защитник «Оттавы» Карлссон, скорее всего, пропустит первый матч сезона НХЛ

Защитник «Оттава Сенаторз» Эрик Карлссон сообщил, что, скорее всего, не успеет восстановиться к 5 октября, когда команда начнет новый сезон.



«Скорее всего, нет. Но всё возможно. Посмотрим, как я буду себя чувствовать, когда начну играть с контактом, когда возрастёт скорость. Я уже катаюсь, и это хорошо. Но ощущения странные и другие. Думаю, что я справлюсь.



Это как перелом. Если кость срослась, значит все в порядке. Они вырезали часть кости. Значит с оставшейся частью все хорошо. Конечно, есть риск получить перелом в этом месте или другом. Но меня это не беспокоит», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Несмотря на две трещины в левой пятке и мышечное повреждение лодыжки, в 19 матчах плей-офф он набрал 18 (2+16) очков. Канадская команда дошла до финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, где уступила будущему чемпиону «Питтсбург Пингвинз».