Сен-Пьер набрал своё 100-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ

Нападающий «Барыса» Мартен Сен-Пьер в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (6:1) сделал две голевые передачи.

Первая передача канадского форварда, благодаря которой Никита Михайлис открыл счёт в матче, позволила Сен-Пьеру набрать 100-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ. После своего второго паса в победной для «Барыса» игре хоккеист разменял сотню очков — на его счету теперь 101 (32+69) очко.

В текущем сезоне КХЛ Сен-Пьер набрал 11 (3+8) очков. Нападающий выступает за астанинскую команду с 2015 года.