Виньо: Зибанеджад будет лучшим игроком «Рейнджерс» в каждом матче

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо высказался о потенциале нападающего Мики Зибанеджада. Минувшим летом форвард подписал пятилетний контракт с клубом на $ 26,75 млн. Сторонам удалось избежать арбитража.



«Мы полагаем, что он будет нашим лучшим игроком в каждом матче», — цитирует главного тренера американской команды официальный сайт НХЛ.



В прошедшем регулярном сезоне Зибанеджад принял участие в 56 матчах, записав на свой счёт 37 (13+24) очков при показателе полезности «+9» и 16 минутах штрафа.

Мика Зибанеджад заключил контракт с «Рейнджерс» на пять лет и $ 26,75 млн