«Торпедо» объявило о переходе Тичара и подтвердило уход Рассказова

Словенский нападающий Рок Тичар пополнил состав «Торпедо». Текущий сезон 28-летний форвард начинал в «Автомобилисте» из Екатеринбурга, за который провёл 8 матчей, набрав в них 4 (0+4) очка.

«Автомобилист» расторг контракт с нападающим Роком Тичаром

Команду покинул нападающий Кирилл Расказов, который продолжит свою карьеру в хабаровском «Амуре». 25-летний Рассказов выступал за «Торпедо» с сезона-2016/17. В текущем регулярном чемпионате провёл семь матчей и отметился одной заброшенной шайбой и голевой передачей, заработав показатель полезности «+3» и набрав четыре минуты штрафа. Всего в КХЛ на его счету 40 (10+30) очков при показателе полезности «+16» в 131 матче за «Авангард», «Югру» и «Торпедо».

Форвард Рассказов перешёл из «Торпедо» в «Амур» в обмен на компенсацию

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