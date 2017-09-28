Тортунов: никогда не занимался договорными матчами «Минских зубров»

Экс-вратарь команд Суперлиги и КХЛ Борис Тортунов прокомментировал заявление журналиста и бывшего генерального менеджера минского «Динамо» Владимира Бережкова о том, что он выступал заказчиком договорных результатов «Минских зубров»в 2011 году.

Бережков: Тортунов выступал заказчиком договорных результатов «Минских зубров»

«Не могу молчать после высказывания товарища Бережкова в мой адрес. Хотел бы дать опровержение. Никогда не был знаком с этим человеком и тем более не занимался теми вещами, о которых он говорил. Скорее всего, эта статья — отголоски, скажем так, непростого времени моей жизни в Беларуси, где я умудрился завести не очень простые отношения с очень влиятельными людьми. Видимо, не могут забыть меня. Спасибо, конечно, за пиар, но я не нуждаюсь в нём. В своё время уже заработал популярность.

Я, конечно, приветствую «свободу слова», но стоит ли верить человеку, который говорит и работает по заказу людей, некогда помогавших ему уйти от уголовной ответственности?

Пользуясь случаем, через прессу прошу белорусских авторитетных людей, которые имеют на меня зуб, забыть о том, что я когда-либо жил в их стране. Сейчас я живу и работаю в России и Казахстане и никак не связан с их страной. Моя просьба — не трогайте меня», — сказал Тортунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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