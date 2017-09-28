Орехов: хочу закрепиться в «Барысе», высшая цель — сборная Казахстана

Защитник «Барыса»Валерий Орехов рассказал о своём дебюте в КХЛ в матче с «Локомотивом» (6:1).

«Сергей Викторович Тамбулов написал, что буду играть за «Барыс». После матча «Снежных Барсов» подошёл главный тренер Евгений Геннадьевич Корешков и сказал, чтобы приходил на раскатку первой команды. Эмоции только положительные. Победили. Первый раз вышел на лёд в составе «Барыса» в КХЛ. Спасибо тренерскому штабу за доверие, что дали сыграть. Особого волнения не было. Просто вышел в третьем периоде, когда команда уверенно вела в счёт, поэтому это придавало уверенности. Провёл три смены в третьем периоде. Скорости, конечно, очень высокие. Борьба идёт на каждом участке поля. В целом очень интересно на таком уровне.

На хоккей пошёл в семь лет, как только в Сатпаеве открылся ледовый дворец. Попал к Николаю Владимировичу Колиоглову. Занимался там до 12 лет. Потом перешёл в систему «Барыса». Сборы были тяжёлые. Многое для себя почерпнул.

Молодёжный кубок мира? Турнир начали хорошо. Одержали победы в матчах с чехами и шведами, но уступили «Красной Армии». На групповом этапе заняли второе место. В плей-офф сначала обыграли «Ригу», но потом немного подсели. Наверное, из-за потери концентрации. В матче за третье место все хотели победить, в конце была упорная борьба. Но в итоге проиграли и стали четвёртыми. Для меня это был уже второй молодёжный Кубок мира в составе «Снежных Барсов». В прошлом сезоне было потяжелее, так как впервые выступал на таком уровне. В этом году поувереннее уже играл.

Хотелось бы закрепиться в составе «Барыса», сыграть в КХЛ как можно больше матчей. Самая высшая цель — попасть в сборную Казахстана», — цитирует игрока «шайба.kz».