Сандис Озолиньш покинул пост главного тренера рижского «Динамо». Сообщается, что решение принято по обоюдному согласию сторон на заседании правления клуба.
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В 16 матчах текущего сезона рижская команда потерпела 12 поражений кряду и 14 в общей сложности. Последнее поражение — дома от «Адмирала» со счётом 2:5. Команда набрала пять очков и занимает последнее место в КХЛ. Специалист вошёл в тренерский штаб команды в ходе прошлого сезона, однако возглавил команду в межсезонье.
Это первая отставка в текущем сезоне в Континентальной хоккейной лиге.
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