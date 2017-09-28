Сандис Озолиньш покинул пост главного тренера рижского «Динамо». Сообщается, что решение принято по обоюдному согласию сторон на заседании правления клуба.

«Снимите с меня скальп». Почему в рижском «Динамо» всё плохо? Команда Сандиса Озолиньша проиграла 10 матчей подряд. Как рижане докатились до такой жизни?

В 16 матчах текущего сезона рижская команда потерпела 12 поражений кряду и 14 в общей сложности. Последнее поражение — дома от «Адмирала» со счётом 2:5. Команда набрала пять очков и занимает последнее место в КХЛ. Специалист вошёл в тренерский штаб команды в ходе прошлого сезона, однако возглавил команду в межсезонье.

Это первая отставка в текущем сезоне в Континентальной хоккейной лиге.