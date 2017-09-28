«Кроме нас никто не вытащит этот матч» — Павел Зубов в игре со СКА с микрофоном

Главный тренер новосибирской «Сибири» Павел Зубов весь матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с питерским СКА провёл с микрофоном. Новосибирцы уступили действующему обладателю Кубка Гагарина на своём льду со счётом 0:3.



Клуб даёт возможность посмотреть моменты игры глазами главного тренера новосибирской команды и услышать то, что обычно предназначено только для хоккеистов. Клуб обнародовал видеоролик.

Также данная видеозапись доступна на официальном канале новосибирской «Сибири» в YouTube.