Хишир: партнёры в «Нью-Джерси» мне очень помогают

Первый номер драфта-2017 Нико Хишир поделился впечатлениями после матча его «Нью-Джерси Дэвилз» с «Вашингтон Кэпиталз» (4:1). Хоккеист отметился заброшенной шайбой.



«С каждым матчем я чувствую себя всё более комфортно, партнёры мне очень помогают. Предсезонка складывается хорошо, но у нас по-прежнему ноль очков. Надо быть готовыми к регулярному сезону», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

18-летний хоккеист, выступавший в прошлом сезоне за «Галифакс Мусхэдз», провёл 57 игр в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека, набрав 86 очков (38 голов + 48 передач).