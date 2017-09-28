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Бадюков: «Лада», «Амур» и «Югра» — самые горячие кандидаты на исключение из КХЛ

28 сентября 2017, четверг. 15:27 Хоккей

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков считает, что, несмотря на текущие результаты, рижское «Динамо» не будет исключено из состава участников КХЛ.

«Нет, не считаю, что рижское «Динамо» — главный кандидат на исключение. У нас есть «Лада», «Амур» и «Югра» — более горячие кандидаты. Ханты-мансийцы так вообще главный кандидат на выход по результату. В принципе, рижане стараются, Озолиньш пытался что-то сделать. Сейчас у них прошло чуть больше месяца с начала чемпионата, и, когда для тех, кто находится в клубе, уже всё ясно, наступил момент, который нужно пережить.

Возможно, скоро настанет перезагрузка в плане ощущения себя в КХЛ. Это произошло с Ригой в прошлом сезоне, и она начала выигрывать. Возможно, что и сейчас мы увидим то же самое. Не считаю, что рижан лишат возможности играть в КХЛ. Сборная Латвии построена на клубе, поэтому очень серьёзные силы будут брошены на то, чтобы команда осталась. Поддержка у неё очень серьёзная», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Сандис Озолиньш покинул пост главного тренера рижского «Динамо»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Рига Сандис Озолиньш
Новости. Хоккей
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