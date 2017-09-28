Сеничев: «Трактору» дали всё и даже больше, от команды нужен результат

Директор челябинского «Трактора» Иван Сеничев поделился мнением о текущих результатах команды.



«Неудачи же на старте, думаю, связаны с внутренними причинами. Парадоксальная ситуация, когда «Трактор» обыгрывает фаворитов «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Магнитку» и московское«Динамо», но беззубо проигрывает не топовым соперникам, конечно, серьёзно разбиралась.



На недавнем закрытом совещании у президента клуба рассматривались все важные для челябинского хоккея темы. Прежде всего игра и результаты команды. Были сделаны определённые организационные выводы, в том числе кадровые. Работа по селекции непрерывно продолжается.



Уверен ли, что сезон 70-летия «Трактора» пройдет нормально? Мы все работаем для этого. Команде дали всё и даже больше. Нужен результат», — цитирует Сеничева «Челябинск сегодня».

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