Моня: руки не опускаю, варианты продолжения карьеры есть

Нападающий Дмитрий Моня, находившийся в «Югре» на просмотровом контракте, прокомментировал расторжение соглашения с командой.



«Руки не опускаю, продолжаю дальше работать и двигаться вперёд. В хоккее бывают разные ситуации, состояния отчаяния нет. Нельзя останавливаться, буду продолжать действовать. Есть варианты для продолжения карьеры, поэтому продолжаю тренироваться», — сказал Моня в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.



29-летний Моня провёл за ханты-мансийскую команду два матча и не отметился набранными очками. В прошедшем сезоне форвард выступал за «Автомобилист», провёл 45 матчей и набрал 14 (6+8) баллов за результативность при показателе полезности "-5". Всего в КХЛ на его счету 128 (55+73) очков в 345 играх за ЦСКА, «Сибирь», «Автомобилист» и «Югру».