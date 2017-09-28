Гомоляко: Захарчук заслужил дисквалификацию, его грубость должна быть наказана

Бывший вице-президент «Трактора», известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко поделился мнением о восьмиматчевой дисквалификации защитника «Ак Барса» Степана Захарчука, а также не согласился с тем, что рижское «Динамо» — главный кандидат на выход из КХЛ.



«Считаю, что Захарчук заслуживает такую дисквалификацию, потому что Степан неоднократно совершал такие поступки. Там не было такого момента, чтобы Будкину можно было бить в голову. Я думаю, что такая жестокая грубость должна быть серьёзно наказана.



Рижское «Динамо» — главный кандидат на вылет из КХЛ? Думаю, что претендентов на выход из состава лиги многие знают. Рига не уйдёт. Об этом будут судить не только по результатам команды, а по всей инфраструктуре и тому, как работает клуб. «Динамо» не исключат из КХЛ, на это есть другие кандидаты. На данный момент это «Югра». Может быть, «Лада» и «Амур». Но я не работник КХЛ, я не знаю ничего. Могу только предполагать», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



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