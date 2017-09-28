Гуськов: в «Локомотиве» между игроками заговора против Кудашова нет

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал череду поражений ярославского «Локомотива».



«Никакого заговора между игроками нет. Я уверен, что все хотят побеждать. Никакого конфликта внутри команды нет. Сейчас на отрезке в начале чемпионата очень много на себя берёт звено легионеров, и сейчас «Локомотив» едет в одном вагоне, в поезде. Ещё я бы хотел отметить Апалькова. Это нападающий, который поддерживает своих партнёров по команде именно из российских хоккеистов. Сейчас в «Локомотиве» очень многое зависит от звена легионеров, и не дай бог, если будет какая-то травма, у команды могут начаться серьёзные проблемы», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

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