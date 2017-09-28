Береснев: отставка Озолиньша — обдуманное решение, ему давали время

Бывший главный тренер сборной Латвии Леонид Береснев прокомментировал отставку Сандиса Озолиньша с поста главного тренера рижского «Динамо».



«Озолиньш не первый, кого отправляют в отставку, всё дело в показателях. Он не первый тренер, который попадает в такую ситуацию. Череда поражений, плохая игра команды – всё это сказалось на отставке тренера, ничего удивительного в этом нет. Насколько я знаю, руководство давало Сандису время. Решение о его увольнении не пришло сразу. Это решение обдуманное, команда проиграла двенадцать матчей подряд, поэтому в отставке не вижу ничего такого. В КХЛ были случаи, когда после пяти матчей тренера отправляли в отставку. Руководители давали время, терпели такой результат, но спустя время, когда команда не продемонстрировала должный результат, Озолиньша отправили в отставку. Но у команды должен быть тренер, а вот кого выберет руководство клуба – это уже их прерогатива», — сказал Береснев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.



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Сандис Озолиньш покинул пост главного тренера рижского «Динамо»