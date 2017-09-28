Хайнс: Бойл лучше других знает, готов ли он играть

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Джон Хайнс рассказал, что не исключает участия нападающего Брайана Бойла в первом матче за сезон. Напомним, у 32-летнего игрока обнаружен онкологическое заболевание в ранней стадии.



«Брайан лучше других знает, готов ли он играть. Мы его торопить не будем. Если он готов, у него есть неделя для тренировок. Думаю, что ему этого хватит. Он не участвовал в предсезонных матчах, так что ему придется сразу включаться в режим регулярного сезона. Если с ним все нормально, он будет интенсивно тренироваться. У меня есть ощущение, что он готов к этому. Но сначала надо с ним поговорить, а потом посмотреть его на тренировках», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

У нападающего «Дэвилз» Брайана Бойла обнаружили рак