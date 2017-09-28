Новым главным тренером «Югры» станет Анатолий Емелин

Как стало известно «Чемпионату», ханты-мансийскую «Югру» возглавит Анатолий Емелин, его помощником будет Игорь Уланов. Емелин в прошлом сезоне работал в качестве ассистента главного тренера «Салавата Юлаева», но летом покинул клуб. Также специалист работал в «Ладе», «Металлурге» Нк и «Автомобилисте».



Напомним, сегодня из «Югры» был уволен Игорь Захаркин. Всего под руководством Захаркина команда провела в текущем регулярном чемпионате 14 матчей, выиграв три из них. Сейчас ханты-мансийсцы занимают предпоследнее, 26-е, место в таблице с разницей забитых и пропущенных шайб 23-53.



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Игорь Захаркин уволен с поста главного тренера «Югры»