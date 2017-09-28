Кузнецов: на мне теперь будет больше ответственности, но мне это нужно

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением об ответственности, которая легла на него после подписания нового контракта с клубом.



«На мне теперь будет немного больше ответственности, но это как раз то, что мне нужно. Я этого хочу, а тренерский штаб, болельщики и все вокруг от меня этого ждут. Это вызов, но я хочу его встретить. Он мне нужен», — приводит слова Кузнецова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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