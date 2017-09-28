Захаркин: я точно ухожу из «Югры», завтра подписываю бумаги

Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Игорь Захаркин подтвердил, что покидает свой пост.



«Я точно ухожу из „Югры“, завтра подписываю бумаги», — рассказал Захаркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.



Югорчане не могут выиграть на протяжении восьми игр подряд. Всего под руководством Захаркина команда провела в текущем регулярном чемпионате 14 матчей, выиграв три из них. Сейчас ханты-мансийсцы занимают предпоследнее, 26-е место в таблице с разницей забитых и пропущенных шайб 23-53.



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Игорь Захаркин уволен с поста главного тренера «Югры»