«Металлург» в серии буллитов оказался сильнее «Нефтехимика»

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене сумел одержать победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в серии буллитов, встреча завершилась со счётом 3:2 Б.



Забитыми голами в составе хозяев сумели отметиться Илья Берестенников и Ян Коварж, победный бросок в серии буллитов реализовал нападающий Мэтт Эллисон. У нижнекамской команды заброшенные шайбы на свой счёт записали Дэн Секстон и Александр Авцин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.



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