«Лада» дома уступила «Салавату Юлаеву» в овертайме

Тольяттинская «Лада» на домашней арене потерпела поражение в овертайме встречи с «Салаватом Юлаевым», игра закончилась со счётом 2:3 ОТ. Уфимская команда три раза реализовала большинство.
В составе тольяттинского клуба заброшенными шайбами сумели отметиться Никита Филатов и Кирилл Дьяков. У «Салавата Юлаева» забитые голы на свой счёт записали Вячеслав Солодухин, Игорь Макаров и Артём Фёдоров, ставший автором победной шайбы в овертайме.
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