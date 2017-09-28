«Лада» дома уступила «Салавату Юлаеву» в овертайме

Тольяттинская «Лада» на домашней арене потерпела поражение в овертайме встречи с «Салаватом Юлаевым», игра закончилась со счётом 2:3 ОТ. Уфимская команда три раза реализовала большинство.



В составе тольяттинского клуба заброшенными шайбами сумели отметиться Никита Филатов и Кирилл Дьяков. У «Салавата Юлаева» забитые голы на свой счёт записали Вячеслав Солодухин, Игорь Макаров и Артём Фёдоров, ставший автором победной шайбы в овертайме.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»