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И. Воробьёв: Терещенко травмировался, завтра узнаем точно

28 сентября 2017, четверг. 20:49 Хоккей

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи после победы над «Нефтехимиком» (3:2 Б).

«Рад, что взяли сегодня два очка, что играли сегодня молодые ребята, которые практически не играли в этой «регулярке». Два защитника, и нормально сыграли. Дай бог, чтобы это дало им уверенность. Продолжаем работать.

Терещенко не играл почти два периода? В нашей ситуации просто так он бы не играл. Травмировался. Завтра точно узнаем о характере травмы.

Проблемы с количеством бросков и вбрасываниями? Дело в психологии и уверенности в себе. Ребята стараются, но пока мы давим на себя», — цитирует Воробьёва официальный сайт клуба.

«Металлург» в серии буллитов оказался сильнее «Нефтехимика»
Источник: Официальный сайт ХК "Металлург" (Магнитогорск) Сообщить об ошибке
Теги
ХК Металлург Мг ХК Нефтехимик Илья Воробьёв
Новости. Хоккей
28 сентября 2017, четверг
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