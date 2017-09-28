И. Воробьёв: Терещенко травмировался, завтра узнаем точно

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи после победы над «Нефтехимиком» (3:2 Б).



«Рад, что взяли сегодня два очка, что играли сегодня молодые ребята, которые практически не играли в этой «регулярке». Два защитника, и нормально сыграли. Дай бог, чтобы это дало им уверенность. Продолжаем работать.



Терещенко не играл почти два периода? В нашей ситуации просто так он бы не играл. Травмировался. Завтра точно узнаем о характере травмы.



Проблемы с количеством бросков и вбрасываниями? Дело в психологии и уверенности в себе. Ребята стараются, но пока мы давим на себя», — цитирует Воробьёва официальный сайт клуба.

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