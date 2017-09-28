Тичар: воодушевлён тем, что перешёл в такую сильную команду, как «Торпедо»

Нападающий Рок Тичар поделился первыми впечатлениями после своего перехода в нижегородское «Торпедо».



«Мой переход состоялся невероятно быстро. Я очень воодушевлён тем, что оказался в такой сильной команде, как «Торпедо». Прекрасно помню, насколько сложно было играть против нижегородского коллектива, исповедующего скоростной, современный хоккей. Теперь всё в моих руках. Я должен показать всё, на что способен, чтобы оказать помощь клубу в выполнении его турнирных задач. Несмотря на большое количество событий, произошедших за последние сутки, я чувствую себя отлично и рвусь в бой!



Поговорил ли я со Скудрой? Да, это произошло сразу по приезде. Он рассказал мне о команде и о том хоккее, который хочет видеть в её исполнении. Более подробные указания от наставника я получу непосредственно перед дебютным матчем», — цитирует игрока официальный сайт клуба.