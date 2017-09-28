Аболс: злость распирает после матча с «Салаватом», некоторые игроки выпадают

Главный тренер тольяттинской «Лады»Артис Аболс прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» со счётом 2:3 ОТ.



«Злость распирает после такого матча. Казалось бы, удалось завоевать очко в матче с Уфой, — чем можно быть недовольным? Но все проблемы лежат на поверхности, пропустили три шайбы в меньшинстве, что и определило исход игры. Разочаровывает то, что у нас есть игры, где выпадают некоторые хоккеисты, приходится их снимать, играть укороченным составом, чтобы как-то держаться, искать пути к победе. Пока такие игроки будут, нам будет тяжело обыгрывать любую команду. Но есть и положительные моменты, ребята боролись, действовали организованно. Не опустили руки, дважды сравнивали счёт, но удаление в овертайме решило исход встречи.



Изначально планировали, что в воротах играть будет Красоткин, к тому же Лазушин сегодня утром получил небольшое повреждение, поэтому отсутствовал даже на скамейке. На выезде он должен сыграть. Из-за большого количества ошибок в обороне проводили ротацию защитников в ходе матча, а иначе могли вообще остаться без очков», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Сергея Ляховский.

«Лада» дома уступила «Салавату Юлаеву» в овертайме