Дьяков: «Лада» уступает в мастерстве, с «Салаватом» плохо сыграли в меньшинстве

Защитник «Лады» Кирилл Дьяков прокомментировал поражение во встрече с «Салаватом Юлаевым» со счётом 2:3 ОТ.



«Мы выходим и играем на равных со всеми в каждом матче, но где-то уступаем в мастерстве, делаем ошибки, за которые нас наказывают. Разница в мастерстве очень сильно сказывается на результатах.



В моменте с голом Егору Бабенко удалось подправить шайбу после моего броска. Мы много говорим о том, что нужно больше бросать, но не всегда шайба от нас доходит до нападающих. Стали в последних играх больше поднимать шайбу наверх, бросать, и всё стало получше. Все три шайбы сегодня пропустили при игре в меньшинстве, очень плохо сыграли. Сделаем выводы по итогам матча, разберём ошибки и будем готовиться к следующей игре», — передаёт слова Дьякова корреспондент «Чемпионата» Сергея Ляховский.

«Лада» дома уступила «Салавату Юлаеву» в овертайме