Итоги игрового дня МХЛ

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в котором было сыграно два матча.



В Ханты-Мансийске местные «Мамонты Югры» одержали уверенную победу над казанским «Ирбисом», встреча завершилась со счётом 4:1. В составе победителей забитыми голами отметились Кирилл Марченко, Павел Шэн, Виталий Куцмус и Владислав Катин. У «Ирбиса» гол на счету Данилы Марушева.

«Тюменский Легион» одержал победу над «Ладьёй» — 4:1. У тюменцев шайбы на счету Егора Брютова, Григория Воробьёва, Александра Дзедаева и Сергея Арзамасцева. В составе «Ладьи» голом отметился Евгений Грошев.