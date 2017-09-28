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Итоги игрового дня МХЛ

28 сентября 2017, четверг. 22:32 Хоккей

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в котором было сыграно два матча.

В Ханты-Мансийске местные «Мамонты Югры» одержали уверенную победу над казанским «Ирбисом», встреча завершилась со счётом 4:1. В составе победителей забитыми голами отметились Кирилл Марченко, Павел Шэн, Виталий Куцмус и Владислав Катин. У «Ирбиса» гол на счету Данилы Марушева.

МХЛ - регулярный чемпионат
28 сентября 2017, четверг. 17:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
4 : 1 0:0, 3:1, 1:0
Ирбис
Казань
0:1 – Марушев (Валеев) – 20:26 (5x5), 1:1 – Марченко (Попов) – 23:51 (5x4), 2:1 – Шэн (Морозов, Галенюк) – 24:00 (5x5), 3:1 – Куцмус (Еркин, Гайдеик) – 25:20 (5x4), 4:1 – Катин (Латышевич, Меляков) – 58:37 (5x5)

«Тюменский Легион» одержал победу над «Ладьёй» — 4:1. У тюменцев шайбы на счету Егора Брютова, Григория Воробьёва, Александра Дзедаева и Сергея Арзамасцева. В составе «Ладьи» голом отметился Евгений Грошев.

МХЛ - регулярный чемпионат
28 сентября 2017, четверг. 17:00 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
4 : 1 1:0, 3:1, 0:0
Ладья
Тольятти
1:0 – Брютов (Воробьёв) – 16:08 (5x4), 2:0 – Воробьёв (Арзамасцев, Плёнкин) – 20:32 (5x5), 3:0 – Дзедаев (Волков, Тимофеев) – 26:45 (5x5), 4:0 – Арзамасцев (Воробьёв, Плёнкин) – 30:44 (5x5), 4:1 – Грошев (Усманов, Зинатуллин) – 33:33 (5x5)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
28 сентября 2017, четверг
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