Результаты матчей ВХЛ

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя четыре матча.

«Челмет»на домашней арене потерпел поражение в результативном матче с китайским «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» со счётом 5:7.

«Спутник» на домашнем льду проиграл китайской команде «Цен Тоу», встреча завершилась со счётом 2:3.

«СКА-Нева» дома не справился с пермским «Молотом-Прикамье», игра закончилась со счётом 3:5.

Петербургское «Динамо» на домашней арене потерпело поражение в матче с нефтекамским «Торосом», игра закончилась со счётом 1:2.