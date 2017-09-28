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Результаты матчей ВХЛ

28 сентября 2017, четверг. 23:15 Хоккей

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя четыре матча.

«Челмет»на домашней арене потерпел поражение в результативном матче с китайским «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» со счётом 5:7.

ВХЛ - регулярный чемпионат
28 сентября 2017, четверг. 16:30 МСК
Челмет
Челябинск
5 : 7 2:2, 1:3, 2:2
Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян
Харбин
1:0 – Яковенко (Могильников, Подкорытов) – 02:02 (5x4), 2:0 – Тарасов (Жульдиков, Мелихов) – 03:52 (5x5), 2:1 – Ху (Васильев) – 09:05 (5x5), 2:2 – Лебедев (Васильев, Ху) – 16:14 (5x5), 2:3 – Рыбницкий (О'Доннелл) – 20:29 (5x5), 2:4 – Альшевский (Рыбницкий, Васильев) – 26:24 (4x5), 3:4 – Мелихов (Карпухин, Кориневский) – 27:29 (5x4), 3:5 – Альшевский (О'Доннелл, Рыбницкий) – 31:13 (5x4), 3:6 – О'Доннелл (Васильев, Алексеев) – 45:00 (5x5), 4:6 – Тарасов (Петриков, Алексеев) – 53:18 (5x5), 4:7 – Мокин (О'Доннелл) – 54:33 (5x5), 5:7 – Тридчиков (Безруков) – 56:54 (5x4)

«Спутник» на домашнем льду проиграл китайской команде «Цен Тоу», встреча завершилась со счётом 2:3.

ВХЛ - регулярный чемпионат
28 сентября 2017, четверг. 17:00 МСК
Спутник
Нижний Тагил
2 : 3 0:1, 1:0, 1:2
Цен Тоу
Цзилинь
0:1 – Шиафотдинов (Камаев, Митрофанов) – 05:03 (5x5), 1:1 – Гиберт (Завьялов) – 36:28 (5x5), 1:2 – Полозов (Ячменёв, Попов) – 46:14 (5x5), 1:3 – Камаев (Гребенюк, Митрофанов) – 55:57 (5x4), 2:3 – Рожков (Загидуллин, Юзеев) – 59:45 (5x4)

«СКА-Нева» дома не справился с пермским «Молотом-Прикамье», игра закончилась со счётом 3:5.

ВХЛ - регулярный чемпионат
28 сентября 2017, четверг. 19:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
3 : 5 1:2, 0:0, 2:3
Молот-Прикамье
Пермь
0:1 – Зарипов (Синелёв) – 00:13 (5x5), 0:2 – Шайхулов (Угольников, Бикмуллин) – 12:17 (5x5), 1:2 – Алтыбармакян (Александров) – 14:27 (5x5), 2:2 – Рычагов (Конозов) – 44:15 (5x4), 3:2 – Орлович-Грудков (Квартальнов, Коренев) – 51:25 (5x5), 3:3 – Набиуллин (Торяник) – 55:47 (5x5), 3:4 – Синелёв (Третьяков, Кузнецов) – 56:09 (5x5), 3:5 – Бикмуллин (Шайхулов) – 59:55 (en)

Петербургское «Динамо» на домашней арене потерпело поражение в матче с нефтекамским «Торосом», игра закончилась со счётом 1:2.

ВХЛ - регулярный чемпионат
28 сентября 2017, четверг. 19:30 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
1 : 2 0:1, 1:1, 0:0
Торос
Нефтекамск
0:1 – Кузьмин (Гиндуллин) – 03:26 (5x5), 0:2 – Баранов (Емелин, Дубровский) – 27:13 (5x5), 1:2 – Шевченко (Молодцов, Бирюков) – 34:48 (5x4)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
28 сентября 2017, четверг
23:15 Результаты матчей ВХЛ
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22:32 Итоги игрового дня МХЛ
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